Égypte: 15 morts et 32 blessés dans un grave accident de la route dans l’est du pays

Au moins 15 personnes ont été tuées et 32 autres blessées dans un grave accident de la route survenu mardi dans l’est de l’Égypte, selon le ministère de la Santé.

Le ministère a déclaré dans un communiqué qu’un pick-up transportant des ouvriers s’était renversé dans le gouvernorat d’Ismaïlia.

« Selon la dernière mise à jour et un bilan provisoire, l’accident a fait 32 blessés et 15 morts », d’après le ministère.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux, tandis que les autorités poursuivaient la vérification des détails de l’accident et surveillaient l’état de santé des victimes.

Les accidents de la route en Égypte ont diminué ces dernières années, dans un contexte de vastes projets de modernisation du réseau routier, selon des informations des médias locaux.