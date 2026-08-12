Numéros masqués sur WhatsApp: L’Algérie saisit Meta

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a adressé hier mardi une correspondance officielle à Meta, propriétaire de WhatsApp, au sujet d’une nouvelle fonctionnalité permettant de masquer le numéro de téléphone lors des échanges, notamment dans les groupes.

Selon un communiqué du ministère, cette option, connue sous le nom de « WhatsApp Usernames », pourrait favoriser « la fraude », « l’usurpation d’identité » et « les crimes électroniques ».

Le ministère rappelle que « la réglementation nationale impose que les comptes de messagerie instantanée utilisés en Algérie soient liés à un numéro mobile actif et vérifié. »

Dans sa correspondance, le ministère demande à Meta « de confirmer par écrit qu’aucun compte WhatsApp ne pourra être créé ou maintenu en Algérie uniquement à partir d’un nom d’utilisateur, sans numéro valide et vérifié par un opérateur national. »

Cette démarche intervient alors que WhatsApp compte près de 27 millions d’utilisateurs inscrits en Algérie. Les autorités estiment donc nécessaire de prévenir tout risque susceptible de compliquer la lutte contre les fraudes en ligne.

L’Algérie ne rejette toutefois pas cette fonctionnalité, mais souhaite des « ajustements techniques spécifiques » au marché national. Le ministère assure que ses demandes ne remettent pas en cause le chiffrement de bout en bout, mais visent à renforcer la confiance numérique et la sécurité des utilisateurs.