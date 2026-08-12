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Vague de chaleur et pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays

Echoroukonline
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Vague de chaleur et pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays

L’Office national de la météorologie a annoncé, dans un bulletin publié ce mercredi, une vague de chaleur, de pluies orageuses ainsi que de vents forts dans plusieurs wilayas du pays.

Dans une alerte de « Niveau 2 », l’Office a indiqué que les températures pourraient atteindre 40 degrés durant toute la journée dans les wilayas de Relizane, Chlef et Aïn Defla.

Par ailleurs, la même source a annoncé des pluies orageuses dans les wilayas de Batna, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Tizi Ouzou, M’Sila, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Chlef, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Mascara, Relizane, Béchar, Béni Abbès, Tamanrasset et In Guezzam.

Ces précipitations sont prévues à partir de 15 heures jusqu’à minuit. Aussi, l’Office a mis en garde contre de fortes rafales de vent dans les wilayas d’In Salah, Adrar, El Meniaa et Timimoun.

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