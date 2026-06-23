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France: La nuit la plus chaude jamais enregistrée depuis 1947

Echoroukonline
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France: La nuit la plus chaude jamais enregistrée depuis 1947

La France a connu dans la nuit de lundi à mardi la nuit la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés météorologiques nationaux en 1947, selon les données publiées mardi par Météo-France.

L’indicateur thermique national des températures minimales a atteint 21,6°C, dépassant le précédent record de 21,4°C établi le 25 juillet 2019.

Selon Météo-France, les températures minimales ont oscillé entre 18°C et 27°C sur une large partie du territoire. Les régions de l’ouest du pays ont été particulièrement touchées, tandis qu’en Île-de-France, la température moyenne nocturne a atteint 25°C.

Plusieurs records locaux de températures minimales ont également été battus, notamment à Cholet (26,9°C), Poitiers (26,2°C), Limoges (26,2°C), Rennes (26°C) et Le Havre (25,7°C).

Cette nouvelle nuit exceptionnelle s’inscrit dans un épisode caniculaire qui touche la France depuis plusieurs jours. Lundi, la température moyenne nationale a atteint 29,2°C, établissant un nouveau record pour un mois de juin.

Météo-France prévoit que la température moyenne sur l’ensemble du pays pourrait dépasser dans les prochains jours le record absolu de 29,4°C, tous mois confondus, et approcher les 30°C en milieu de semaine.

Face à cette situation, cinq nouveaux départements ont été placés en vigilance rouge canicule mardi matin, portant à 54 le nombre total de territoires concernés par ce niveau d’alerte.

Le gouvernement français a annoncé la tenue d’une nouvelle cellule interministérielle de crise afin de coordonner la gestion de cet épisode météorologique exceptionnel.

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