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DGSN: Saisie à Naâma de près d’un quintal de kif traité en provenance du Maroc

Echoroukonline
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DGSN: Saisie à Naâma de près d’un quintal de kif traité en provenance du Maroc

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya de Naâma ont démantelé un réseau criminel organisé transfrontalier et saisi plus de 98 kg de kif traité en provenance du Maroc, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

“Les investigations opérationnelles enclenchées par les enquêteurs de la BRI, dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic de drogue, ont permis d’identifier les membres du réseau, suite à quoi une descente a été menée dans une cache aménagée pour dissimuler la marchandise prohibée, aboutissant à l’arrestation de quatre (4) membres de ce réseau”, précise le communiqué.

“L’opération, menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, s’est également soldée par la récupération d’un véhicule utilitaire et d’une moto utilisés dans cette activité criminelle”, ajoute la même source, indiquant que “les suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal d’Aïn Sefra”.

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