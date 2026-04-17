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Des milliers de déplacés rentrent au sud et à Beyrouth après le cessez-le-feu

Echoroukonline
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Des milliers de déplacés rentrent au sud et à Beyrouth après le cessez-le-feu

Des dizaines de milliers de Libanais déplacés ont commencé à rentrer tôt vendredi vers le sud du Liban et les banlieues sud de Beyrouth, après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël à minuit, selon Anadolu.

Le correspondant fait état d’importants mouvements de population depuis les zones situées au nord de Beyrouth vers les banlieues sud, avec de fortes congestions sur les axes routiers menant à la région.

Une circulation dense a également été observée sur les autoroutes reliant Beyrouth et le Mont-Liban vers le sud, notamment sur la route côtière vers Saïda et Tyr.

Le cessez-le-feu, annoncé jeudi par le président américain Donald Trump, doit durer 10 jours à compter de minuit heure locale (21h GMT).

Selon des chiffres officiels, l’offensive israélienne lancée le 2 mars au Liban a fait 2 196 morts et 7 185 blessés, et a entraîné le déplacement de plus d’un million de personnes.

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