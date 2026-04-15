-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Liban: 30 projectiles tirés en direction du nord d’Israël

Echoroukonline
  • 17
  • 0
Liban: 30 projectiles tirés en direction du nord d’Israël

Au moins 30 projectiles ont été tirés depuis le Liban en direction du nord d’Israël en moins d’une heure, selon les médias sionistes mercredi matin.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que plus de 20 projectiles ont d’abord été lancés en direction du doigt de Galilée, dont environ huit ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne, tandis que les autres sont tombés en zones dégagées.

Environ 10 projectiles supplémentaires ont ensuite été tirés vers Acre, Nahariya et des localités voisines, selon le rapport, qui précise que trois ont été interceptés, les autres ayant atterri en zones non habitées.

Aucun bilan immédiat de victimes ou de dégâts matériels n’a été signalé.

Articles en Relation
Président de la République: “l’Algérie fière des héritages de Saint-Augustin et de l’Emir Abdelkader”

Président de la République: “l’Algérie fière des héritages de Saint-Augustin et de l’Emir Abdelkader”

Un BMS annonce des pluies orageuses et des vents pour ce mercredi

Un BMS annonce des pluies orageuses et des vents pour ce mercredi

Le Premier ministre espagnol dénonce les violations du droit international par Israël

Le Premier ministre espagnol dénonce les violations du droit international par Israël

12 blessés lors d’un accident de bus à Médéa

12 blessés lors d’un accident de bus a Médéa

Béchar: Saisie d’une cargaison de plus de 11 quintaux de drogue en provenance du Maroc

Béchar: Saisie d’une cargaison de plus de 11 quintaux de drogue en provenance du Maroc

Le Président de la République s’entretient avec le Pape Léon XIV

Le Président de la République s’entretient avec le Pape Léon XIV

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus