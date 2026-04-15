Liban: 30 projectiles tirés en direction du nord d’Israël

Au moins 30 projectiles ont été tirés depuis le Liban en direction du nord d’Israël en moins d’une heure, selon les médias sionistes mercredi matin.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que plus de 20 projectiles ont d’abord été lancés en direction du doigt de Galilée, dont environ huit ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne, tandis que les autres sont tombés en zones dégagées.

Environ 10 projectiles supplémentaires ont ensuite été tirés vers Acre, Nahariya et des localités voisines, selon le rapport, qui précise que trois ont été interceptés, les autres ayant atterri en zones non habitées.

Aucun bilan immédiat de victimes ou de dégâts matériels n’a été signalé.