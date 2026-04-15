Béchar: Saisie d’une cargaison de plus de 11 quintaux de drogue en provenance du Maroc

Des détachements conjoints de l’Armée nationale populaire (ANP) ont réussi à intercepter, hier mardi à Béchar, une cargaison de 11 quintaux et 10 kilogrammes de drogue, en provenance du Maroc.

« Dans le cadre de la lutte continue contre les réseaux de contrebande et les trafiquants de drogue, des détachements conjoints de l’Armée nationale populaire ont mené une opération réussie dans le secteur militaire de Béchar, relevant de la troisième région militaire », indique ce mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), précisant que « le 14 avril 2026, grâce à une exploitation efficace du renseignement, ces unités ont réussi à déjouer une tentative d’introduction d’une importante quantité de kif traité, estimée à 11 quintaux et 10 kilogrammes, en provenance du Maroc ».

« Cette opération de qualité illustre une nouvelle fois la vigilance et la mobilisation permanente des forces de l’Armée nationale populaire, déterminées à lutter contre toutes les menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des citoyens », ajoute la même source.