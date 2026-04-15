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Dernier hommage du Président Tebboune au pape Léon XIV à la fin de son voyage historique

Echoroukonline
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Dernier hommage du Président Tebboune au pape Léon XIV à la fin de son voyage historique

A la fin de sa visite officielle de deux jours en l’Algérie, la toute première dans l’histoire pour un pape de l’Eglise catholique, Léon XIV a eu une cérémonie d’adieu solennelle par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les deux chefs d’Etats ont écouté les hymnes nationaux avant de saluer les délégations respectives des deux pays, et une parade des formations de l’Armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs..

Dans son périple africain entamé par l’Algérie, le pape Léon XIV s’envole ce matin vers Yaoundé, au Cameroun, deuxième étape de son premier voyage apostolique sur le continent africain où il séjournera du 15 au 18 avril en cours. Il se rendra ensuite en Angola les 18, 19 et 20 avril, puis en Guinée équatoriale les 21, 22 et 23 avril.

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