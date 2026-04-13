-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يُجري محادثات ثنائية مع بابا الفاتيكان
Français

Arrivée à Alger du Pape Léon XIV

Rachel Hamdi
  • 64
  • 0
Arrivée à Alger du Pape Léon XIV

Le Pape Léon XIV est arrivé lundi à Alger pour une visite officielle, à l’invitation du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi  le Pape Léon XIV, dans le cadre d’une visite historique en Algérie. Cet événement, revêt une dimension diplomatique majeure et une portée symbolique profonde pour les deux États. »

Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République et le pape Léon XIV ont passé en revue des détachements de différentes forces de l’Armée nationale populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs.

Cette matinée verra aussi la symbolique visite au Sanctuaire des Martyrs avant une halte au Palais de la Présidence de la République.

Dans l’après-midi, le Pape se rendra à la Grande Mosquée d’Alger, puis effectuera une visite privée au Centre d’accueil et d’amitié des sœurs augustiniennes missionnaires de Bab El Oued.

La journée se conclura par une rencontre avec la communauté algérienne.

Articles en Relation
Le Président de la République s’entretient avec le Pape Léon XIV

Le Président de la République s’entretient avec le Pape Léon XIV

Air Algérie: Réduction de 30 % au profit de la diaspora Algérienne

Air Algérie: Réduction de 30 % au profit de la diaspora Algérienne

BMS: Pluies orageuses et chute de grêle jusqu’à mardi

BMS: Pluies orageuses et chute de grêle jusqu’a mardi

Voici le nouveau sur l’immatriculation numérique des véhicules

Voici le nouveau sur l’immatriculation numérique des véhicules

12 blessés lors d’un accident de bus à Médéa

12 blessés lors d’un accident de bus a Médéa

Un accord entre Air Algérie et SGSIA pour la réalisation d’un centre de fret moderne

Un accord entre Air Algérie et SGSIA pour la réalisation d’un centre de fret moderne

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus