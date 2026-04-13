Arrivée à Alger du Pape Léon XIV

Le Pape Léon XIV est arrivé lundi à Alger pour une visite officielle, à l’invitation du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi le Pape Léon XIV, dans le cadre d’une visite historique en Algérie. Cet événement, revêt une dimension diplomatique majeure et une portée symbolique profonde pour les deux États. »

Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République et le pape Léon XIV ont passé en revue des détachements de différentes forces de l’Armée nationale populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs.

Cette matinée verra aussi la symbolique visite au Sanctuaire des Martyrs avant une halte au Palais de la Présidence de la République.

Dans l’après-midi, le Pape se rendra à la Grande Mosquée d’Alger, puis effectuera une visite privée au Centre d’accueil et d’amitié des sœurs augustiniennes missionnaires de Bab El Oued.

La journée se conclura par une rencontre avec la communauté algérienne.