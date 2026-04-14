Gaza: 06 Palestiniens tués malgré le cessez-le-feu

Six Palestiniens ont perdu la vie dans des attaques menées lundi par l’occupant sioniste dans la bande de Gaza, en violation du cessez-le-feu en vigueur.

Selon une source médicale de l’hôpital d’Al-Shifa, Israël a mené une frappe aérienne ciblant un café près de la place d’Al-Saraya, dans le centre de la ville de Gaza.

Lors de cette attaque menée par un drone israélien contre deux personnes se trouvant dans l’établissement, un Palestinien a été tué et l’autre, gravement blessé, a été transféré à l’hôpital d’Al-Shifa.

Selon les informations recueillies par Anadolu auprès de témoins oculaires, les soldats israéliens ont tué deux Palestiniens dans les villes de Rafah et de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Les témoins ont rapporté que ces deux Palestiniens ont péri sous les tirs des soldats israéliens, l’un dans la zone de Muawiya à Rafah et l’autre près du carrefour d’Abou Hamid à Khan Younès.

Ils ont également souligné que, conformément à l’accord, ces deux zones devaient être soustraites à tout contrôle et déploiement de l’armée israélienne.

Par ailleurs, il a été rapporté que 3 Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés lors d’une attaque menée par l’armée israélienne lundi matin dans la ville de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé à Gaza, au moins 754 personnes ont été tuées et 2 100 autres blessées dans les attaques israéliennes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le 10 octobre 2025.

Les attaques menées par Israël contre la bande de Gaza depuis octobre 2023 ont fait 72 333 morts et 172 202 blessés parmi les Palestiniens.