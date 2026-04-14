Le Premier ministre espagnol dénonce les violations du droit international par Israël

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a vivement critiqué mardi le gouvernement sioniste, l’accusant de violer le droit international dans un contexte de tensions persistantes avec l’Iran.

« Le droit international est aujourd’hui fondamentalement violé par un seul pays, qui est le gouvernement d’Israël », a déclaré Sanchez lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Pékin.

Il a par ailleurs rappelé que l’Espagne, dès le premier moment, a qualifié la guerre « initiée unilatéralement » par les États-Unis et Israël d’« erreur » et d’« illégalité ».

Le chef du gouvernement espagnol a également souligné qu’à un moment où l’ordre international « est ouvertement remis en question », le monde doit revenir aux principes et aux fondamentaux.

« Car c’est sur ces bases que se construisent l’avenir et la prospérité. C’est pourquoi l’Espagne se montre si ferme et si claire dans la défense du droit international », a-t-il ajouté.