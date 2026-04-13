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Blocus américain contre l’Iran: Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz à l’arrêt

Echoroukonline
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Blocus américain contre l’Iran: Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz à l’arrêt

Le trafic maritime à travers le détroit d’Ormuz s’est immédiatement arrêté après que le président américain, Donald Trump, a annoncé un blocus des ports iraniens qui doit entrer en vigueur lundi à 14h00 GMT, selon un rapport d’une société de renseignement maritime basée à Londres.

Le trafic, déjà réduit, s’est brusquement interrompu, les navires faisant demi-tour dans le détroit d’Ormuz, a rapporté Lloyd’s List, publication spécialisée dans le transport maritime.

Cette évolution intervient alors que les États-Unis ont intensifié leurs opérations de déminage et accusé l’Iran de ne pas avoir respecté son engagement de rouvrir cette voie maritime internationale.

L’annonce du blocus naval américain est intervenue après de rares pourparlers directs entre Washington et Téhéran, tenus samedi dans la capitale pakistanaise, Islamabad, visant à mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février, mais qui n’ont pas abouti à un accord.

Ces discussions se déroulent dans le cadre d’un cessez-le-feu de deux semaines, négociées par le Pakistan et annoncées mardi.

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