Air Algérie: Réduction de 30 % au profit de la diaspora Algérienne

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, dimanche dans un communiqué, le lancement d’une offre promotionnelle allant jusqu’à 30 %, destinée aux clients issus de la communauté nationale résidant à l’étranger.

Selon le communiqué, cette offre promotionnelle, valable du 12 avril à 9h00 au 18 avril à minuit, est accessible via le code promo “DJALIA” et concerne les voyages programmés entre le 1er juin et le 30 septembre prochains.

Soulignant qu’elle s’applique uniquement aux billets en classe économique, Air Algérie précise que cette offre est disponible exclusivement sur son site électronique ainsi que sur son application mobile.

APS