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BMS: Pluies orageuses et chute de grêle jusqu’à mardi

Echoroukonline
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BMS: Pluies orageuses et chute de grêle jusqu’à mardi

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent, continueront d’affecter, jusqu’à mardi, plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays, indique, dimanche, un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbes, Saïda, Mascara et Tiaret, avec une quantité de pluies estimée entre 20 et 40 mm, et ce jusqu’à dimanche à 23h00.

Les wilayas de Mostaganem, Chlef, Relizane et Tissemsilt sont également concernées par ces pluies, dont les quantités oscilleront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser, localement, 50 mm, et ce jusqu’à lundi à 15h00.

Les averses orageuses persisteront, également, sur les wilayas de Tipasa, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Ain Defla, Blida, Médéa et Bouira, avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 70 mm, et ce jusqu’à mardi à 03h00, selon la même source.

APS

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