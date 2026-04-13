12 blessés lors d’un accident de bus à Médéa

Un accident de la circulation survenu dimanche soir dans la wilaya de Médéa a fait 12 blessés, dont quatre en état de choc, selon un bilan communiqué par les services de la Protection civile.

L’accident s’est produit suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Chlef-El Oued. Les victimes , âgées de 8 à 54 ans, ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacuées vers l’hôpital de Berrouaghia pour une prise en charge médicale.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.