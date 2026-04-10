Un accord entre Air Algérie et SGSIA pour la réalisation d’un centre de fret moderne

Le groupe Air Algérie et la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) ont signé un mémorandum d’entente pour la réalisation d’un centre de fret moderne, visant à améliorer l’efficacité logistique et à accompagner la dynamique économique du pays.

Le document a été paraphé, jeudi, par le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, et le PDG de la SGSIA, Mokhtar Saïd Mediouni, en présence du PDG du groupe Sonatrach, M. Nour Eddine Daoudi, du DG des Douanes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, du DG de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, et du président de l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Ahmed Belayat.

Le projet d’aménagement et de réalisation de la nouvelle zone d’exploitation “Cargo Algérie”, supervisé par “Air Algérie Cargo”, sera implanté au niveau de la zone sud-est de l’aéroport.

Les travaux portent sur l’aménagement et la réhabilitation de l’aérogare 3, dont le bâtiment actuel, s’étendant sur une superficie de 10.530 m2 avec une capacité de stockage de 25.500 m3, sera dédié au traitement du fret. Ce pôle opérationnel abritera également une agence commerciale et des bureaux administratifs.

Ce nouveau centre de fret, dont le délai de réalisation est fixé à 12 mois, comprendra plusieurs espaces opérationnels, notamment des zones dédiées au traitement des marchandises à l’importation et à l’exportation, des entrepôts de stockage modernes, des chambres froides pour les produits sensibles et pharmaceutiques, ainsi que des zones de tri rapide, de contrôle douanier et des quais de chargement et de livraison.

Le projet prévoit, en outre, l’affectation d’une surface supplémentaire de 5.000 m2 (capacité de stockage de 15.000 m3) pour une extension future prévue en 24 mois, ainsi qu’un bâtiment administratif moderne de trois étages d’une superficie de 625 m2, dont les travaux s’étaleront sur 12 mois, selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature.

S’exprimant à cette occasion, M. Benhamouda a affirmé que ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts de diversification de l’économie et de promotion des exportations hors hydrocarbures, visant également à activer les mécanismes d’intégration économique, à l’instar de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), favorisant ainsi l’expansion des échanges commerciaux par une approche basée sur l’évaluation rigoureuse des opportunités et des coûts.

Il a souligné, dans ce sens, que le développement de ce centre de fret constitue un saut qualitatif dans la gestion de cette activité, alliant investissement infrastructurel, modernisation des méthodes de gestion et adoption de systèmes numériques intégrés, précisant que le projet repose sur un modèle d’autofinancement étudié garantissant la pérennité de l’investissement, avec un contrat d’exploitation d’une durée de 30 ans offrant une vision stratégique claire.

Renforcement de la flotte cargo pour l’accès aux marchés extérieurs

Ce projet permettra également la mise en place d’un système intégré reposant sur des infrastructures modernes et des systèmes d’exploitation avancés, contribuant ainsi à l’accélération des opérations, à la réduction des délais de traitement et à l’augmentation des capacités, a indiqué M. Benhamouda, faisant état de prévisions tablant sur “une hausse du fret d’environ 19.000 tonnes en 2023 à plus de 65.000 tonnes à l’horizon de 2029”.

Le groupe enregistre une croissance forte et soutenue de l’activité du fret aérien, avec un taux de 26,5% en 2023, suivi d'”un bond qualitatif” de 31% en 2024, tout en maintenant la dynamique de croissance supérieure à 25% en 2025. Cette tendance haussière devrait se poursuivre en 2026, des indicateurs qui ” traduisent clairement l’accélération de la demande et la confiance accrue dans les capacités du fret aérien national, avec des perspectives prometteuses pour la poursuite de cette performance positive dans les années à venir”, a-t-il rappelé.

Par ailleurs, le groupe œuvre à renforcer ses capacités, à travers la conversion de cinq avions au profit de l’activité du fret aérien, portant ainsi la flotte totale à six appareils, ce qui permettra d’élargir le réseau et de cibler des marchés prometteurs en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord, a ajouté le PDG.

Benhamouda a également salué la signature d’accords de coopération avec des partenaires africains visant à soutenir la circulation des marchandises sur le continent africain, et à faciliter l’accès des opérateurs économiques à de nouveaux marchés.

Il a annoncé la conclusion prochaine d’un accord de partenariat stratégique dans le domaine du transport de marchandises entre Air Algérie Cargo et Ethiopian Airlines, permettant l’exploitation optimale des réseaux.

De son côté, M. Mediouni a souligné l’importance stratégique de ce projet pour le développement du système de transport aérien, notant que la création d’un centre de fret s’inscrit dans le cadre d’une vision globale visant à moderniser les infrastructures de ce secteur, conformément aux normes internationales les plus élevées, garantissant ainsi une meilleure efficacité dans le traitement des opérations et dans l’accélération des services, avec l’intégration de technologies numériques avancées en phase avec les mutations mondiales du secteur aérien.

Pour sa part, le DG d’Air Algérie Cargo, Abdelkader Salmi, a affirmé que ce centre constituera “un espace intégré et multifonctionnel faisant de l’aéroport d’Alger une plateforme logistique régionale capable d’attirer les flux commerciaux”.

Il a précisé que la stratégie de la compagnie repose principalement sur les marchés africains, desservis actuellement par des vols vers Nouakchott (Mauritanie), Dakar (Sénégal), et N’Djamena (Tchad), rappelant l’expertise de la compagnie dans le transport de différents types de marchandises, y compris les produits spéciaux et dangereux, notamment les produits de l’industrie pétrolière.