Stellantis annonce le lancement de l’expansion de l’usine Fiat d’Oran

Le groupe Stellantis a annoncé, hier mardi dans un communiqué, le lancement de l’expansion de l’usine Fiat de Tafraoui (Oran) dans le but d’augmenter le volume de production à 135 000 véhicules par an d’ici 2028.

Cette nouvelle étape «placera le site de Tafraoui parmi les plus importants centres de fabrication de Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient», selon le communiqué.

Elle prévoit l’agrandissement des lignes de ferrage et d’assemblage, ainsi que la construction d’une nouvelle unité de peinture, afin d’accompagner la montée en puissance de l’usine et de répondre à la demande du marché algérien, précise la même source.

«Ce projet s’intègre dans la stratégie industrielle de Stellantis en Algérie et confirme la volonté du groupe de faire du pays un hub régional majeur», souligne le groupe.

Ce nouvel investissement stratégique générera plus de 1 000 nouveaux emplois directs et indirects, favorisera le développement de l’intégration locale grâce à une augmentation des volumes, et offrira de nouvelles perspectives aux fournisseurs et partenaires industriels algériens, selon la même source.

Cité dans le communiqué, le directeur des opérations du groupe Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique, Samir Cherfan, a affirmé que «l’évolution constante de l’usine de Tafraoui reflète l’ambition du groupe de bâtir une industrie automobile moderne et compétitive en Algérie».

Il a ajouté qu’«en deux ans seulement, le projet a franchi d’importantes étapes, du lancement de l’assemblage jusqu’à la mise en service des ateliers de peinture et ferrage».

«Cette extension nous permet d’avancer vers notre objectif celui de faire de l’Algérie une base industrielle forte et accélérer la croissance de l’écosystème automobile local «, a-t-il soutenu.

A rappeler que depuis son ouverture en décembre 2023, le site Fiat de Tafraoui a connu une croissance remarquable en un temps record: le volume de production est passé de 17 000 véhicules en 2024 à 53 000 en 2025, selon le communiqué.

Les nouvelles lignes de ferrage et de peinture sont actives depuis septembre 2025, soutenant le premier lancement imminent en CKD de la Grande Panda en Algérie.

La conclusion d’un accord portant sur plusieurs pièces de d’emboutissage avec une entreprise algérienne a complété la chaîne de valeur et renforcé l’écosystème industriel, selon le communiqué qui rappelle que l’objectif est de produire 90 000 véhicules en 2026, puis jusqu’à 135 000 véhicules par an en 2028, grâce à l’expansion de l’usine.