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Liban: Les frappes sionistes font 203 martyrs ce mercredi

Echoroukonline
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Liban: Les frappes sionistes font 203 martyrs ce mercredi

Les frappes sionistes menées mercredi à travers le Liban ont fait 203 martyrs et un millier de blessés, indique jeudi un nouveau bilan officiel non définitif.

«Le bilan de l’agression (sioniste) sur le Liban est de 203 martyrs et plus de 1.000 blessés», a déclaré le ministre libanais de la Santé, Rakan Nasreddine.

Le ministère avait fait état dans un précédent bilan, de 182 martyrs et 890 blessés la veille.

L’entité sioniste a mené une série de frappes intensives, tout au long de la journée de mercredi, au cœur de la capitale libanaise Beyrouth, ont rapporté les médias.

Ces frappes ont visé plusieurs quartiers de la capitale libanaise et sa banlieue sud ainsi que plusieurs zones dans le sud et l’est du Liban.

APS

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