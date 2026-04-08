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Trump évoque une « victoire totale » après le cessez-le-feu avec l’Iran

Echoroukonline
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Trump évoque une « victoire totale » après le cessez-le-feu avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient atteint l’ensemble de leurs objectifs militaires en Iran, qualifiant la situation de « victoire totale » après l’annonce d’un cessez-le-feu, selon Sky News mercredi.

Lors d’un bref échange téléphonique avec le média, Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu était « très bon » et a réaffirmé que les objectifs américains avaient été atteints.

« Nous avons fait tout ce que nous voulions faire sur le plan militaire », a-t-il déclaré.

Le président américain a également indiqué qu’un plan en dix points proposé par Téhéran constituait une base de négociation.

« Ce sont de très bons points, et la plupart ont été pleinement négociés », a-t-il ajouté, refusant de qualifier les demandes iraniennes de « maximalistes ».

Donald Trump a toutefois averti que les États-Unis étaient prêts à reprendre l’action militaire si le cessez-le-feu et les négociations échouaient.

Il a précisé que si ces derniers « ne sont pas satisfaisants, nous y retournerons très facilement ».

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