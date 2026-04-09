L’Espagne appelle l’UE à suspendre l’accord de coopération de 1995 avec Israël

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a appelé mercredi l’Union européenne à suspendre son accord d’association de 1995 avec Israël, qui encadre les relations commerciales et la coopération politique, après une nouvelle vague de frappes sur le Liban.

Dans un message publié sur la plateforme sociale X, Pedro Sanchez a déclaré : « Aujourd’hui, (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu a lancé son attaque la plus violente contre le Liban depuis le début de l’offensive. »

Il a qualifié de « intolérable » le mépris de Tel-Aviv pour la vie humaine et le droit international.

Le chef du gouvernement espagnol a estimé que des mesures immédiates devaient être prises, affirmant que « l’Union européenne doit suspendre son accord d’association avec Israël ».

Il a également insisté sur le fait que « le Liban doit faire partie du cessez-le-feu », en référence à la trêve conclue tard mardi entre les États-Unis et l’Iran, ajoutant que « la communauté internationale doit condamner cette nouvelle violation du droit international ».

Pedro Sanchez a par ailleurs souligné la nécessité de rendre des comptes, déclarant : « Il ne doit y avoir aucune impunité pour ces actes criminels. »

Au moins 89 personnes ont été tuées et 722 autres blessées dans les attaques israéliennes, a indiqué le ministre libanais de la Santé, précisant que ce bilan reste provisoire.