Voici le coût de 100€ en dinar algérien

L'euro poursuit sa flambée

La monnaie européenne maintient une forte tendance haussière !

L’euro connaît une flambée historique face au dinar algérien sur le marché parallèle.

Au 9 avril 2026, l’euro s’échange à un niveau très élevé sur le marché informel du Square Port-Saïd à Alger, atteignant les 280 da à la vente et 279 da à l’achat .

Ladite flambée crée un écart de plus de 80% avec le taux officiel qui avoisine les 154 da pour 1€, chose qui affaiblit le pouvoir d’achat local.

Désormais, le billet de référence de 100 € s’échange contre 28 000 da dans les principaux points de change informels, à l’instar Square Port-Saïd à Alger.