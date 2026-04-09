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Aïd El-Adha

Des préparatifs intenses pour la vente des moutons importés

Echoroukonline
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Des préparatifs intenses pour la vente des moutons importés

Les autorités locales poursuivent, à travers les différentes wilayas du pays, la mise en œuvre d’un ensemble de mesures et de dispositions sur le terrain pour aménager des structures dédiées à la réception et au regroupement des moutons importés, dans le cadre des préparatifs en cours pour l’Aïd El-Adha, indique, jeudi, un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, relatives au suivi des préparatifs liés à la réception des moutons importés et à l’organisation de leur vente dans «les meilleures conditions», note le communiqué.

Dans ce cadre, il a été procédé à des inspections de terrain afin de s’enquérir de l’opérationnalité des points de regroupement et des centres de réception, avec la mobilisation des services vétérinaires pour veiller au contrôle de l’état sanitaire du cheptel et garantir le respect des normes sanitaires en vigueur.

Par ailleurs, des moyens de transport et logistiques ont été mobilisés pour assurer l’acheminement des moutons en toute sécurité, en sus de la mise en place de plusieurs points de vente à travers les communes et les fermes pilotes, conformément à un plan organisationnel visant à garantir la fluidité de l’opération et à rapprocher les points de vente des citoyens, a-t-on précisé de même source.

Ces mesures s’inscrivent au sein des efforts des autorités publiques visant à assurer l’approvisionnement du marché national en moutons et leur disponibilité à travers l’ensemble du territoire national de manière organisée, en vue de répondre aux attentes des citoyens, conclut le communiqué.

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