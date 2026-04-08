La visite historique du Pape Léon XIV en Algérie, un message universel de dialogue interreligieux

Ségolène Royal

La présidente de l’Association France-Algérie, Mme Ségolène Royal, a salué, mardi, la visite historique que le Pape Léon XIV effectuera la semaine prochaine en Algérie, y voyant un «message universel» en faveur du dialogue interreligieux et de la réconciliation entre les peuples des deux rives de la Méditerranée.

Dans un post publié sur les réseaux sociaux, Mme Royal a mis en avant la portée hautement symbolique de ce déplacement pontifical, «intervenant au lendemain de la célébration des Pâques, fête la plus sacrée de la chrétienté».

«Le symbole du dialogue entre les religions, fait de respect et de fraternité, est remarquable, puisqu’après avoir célébré Pâques, fête la plus importante pour les chrétiens, le Saint-Père se déplace en Algérie, pays à majorité musulmane, à l’invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a-t-elle écrit.

La présidente de l’Association France-Algérie a également rappelé que «le Pape vient aussi sur les traces de St Augustin, algérien né à Thagaste, évêque d’Hippone», dont «l’œuvre a profondément marqué la pensée chrétienne, notamment en France, où ses écrits ont été étudiés dès le Moyen Age jusqu’à nos jours dans les universités».

Mme Royal a, enfin, souligné la portée universelle du programme pontifical, en allant sur les lieux emblématiques, comme le Monument des martyrs, Djamaa el-Djazaïr, la basilique Notre Dame d’Afrique, puis à Annaba, sur le site archéologique d’Hippone et la basilique St Augustin.

«C’est un message universel qui est donné : le dialogue, l’écoute et la réconciliation sont toujours possibles, au service du bien-être des peuples, même lorsque les blessures historiques sont profondes», a-t-elle ajouté.