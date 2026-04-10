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Le Président de la République opère un remaniement ministériel touchant le secteur des Hydrocarbures et des Mines

Echoroukonline
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Le Président de la République opère un remaniement ministériel touchant le secteur des Hydrocarbures et des Mines

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, jeudi, un remaniement ministériel, en vertu duquel il a nommé M. Mohamed Arkab, ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mourad Hanifi, ministre des Mines et des Industries minières et Mme Karima Tafer, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Mines et des Industries minières, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

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