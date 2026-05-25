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Les États-Unis et l’Iran pourraient finaliser un accord « peut-être aujourd’hui »

Echoroukonline
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Les États-Unis et l’Iran pourraient finaliser un accord « peut-être aujourd’hui »

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré lundi que des avancées pourraient intervenir « peut-être aujourd’hui » dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit.

« Le travail se poursuit. Nous pensions pouvoir annoncer des avancées hier soir, peut-être aujourd’hui… », a indiqué Marco Rubio à des journalistes dans la capitale indienne New Delhi, avant de se rendre dans la ville d’Agra pour visiter le Taj Mahal.

Le chef de la diplomatie américaine a affirmé qu’« une proposition assez solide est actuellement sur la table », notamment concernant la réouverture du détroit et l’engagement de négociations « sérieuses, substantielles et limitées dans le temps » sur la question nucléaire iranienne.

« Nous espérons pouvoir y parvenir », a-t-il ajouté.

En visite de quatre jours en Inde, Marco Rubio a également assuré que le président américain Donald Trump ne conclurait pas « un mauvais accord » et que Washington entendait « donner toutes ses chances à la diplomatie ».

« Comme l’a dit le président Trump, il n’est pas pressé et il ne conclura pas un mauvais accord. Nous allons donner toutes ses chances à la diplomatie avant d’envisager une autre option », a-t-il déclaré.

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