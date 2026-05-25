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Législatives du 2 juillet

Installation du président et des membres de la Commission de contrôle du financement de la campagne électorale

Echoroukonline
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Installation du président et des membres de la Commission de contrôle du financement de la campagne électorale

Le président par intérim de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Karim Khelfane, a procédé, dimanche à Alger, à l’installation du président et des membres de la Commission de contrôle du financement de la campagne électorale des législatives du 2 juillet prochain, indique un communiqué de l’Autorité.

Cette installation, qui intervient conformément aux dispositions de l’article 115 de la loi organique relative au régime électoral, s’est déroulée en présence du premier président de la Cour suprême, M. Tahar Mamouni, du secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Hamadou, du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la Justice, M. Ahmed Ali Mohamed Salah, et de deux membres du Conseil de l’ANIE, précise la même source.

Cette commission est “composée d’un magistrat désigné par la Cour suprême parmi ses juges, en qualité de président, d’un magistrat désigné par le Conseil d’Etat parmi ses juges, en qualité de membre, d’un magistrat désigné par la Cour des comptes parmi ses magistrats-conseillers, d’un représentant de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et d’un représentant du ministère des Finances”, conclut le communiqué.

APS

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