-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Arrivée du Pape Léon XIV à Annaba

Echoroukonline
  • 32
  • 0
Arrivée du Pape Léon XIV à Annaba

Le Pape Léon XIV est arrivé mardi à l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba, au deuxième jour de sa visite officielle en Algérie, à l’invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Articles en Relation
De la BBC à CNN: Le voyage du Pape Léon XIV en Algérie captive la planète

De la BBC a CNN: Le voyage du Pape Léon XIV en Algérie captive la planète

Le Président de la République s’entretient avec le Pape Léon XIV

Le Président de la République s’entretient avec le Pape Léon XIV

Gaza: 06 Palestiniens tués malgré le cessez-le-feu

Gaza: 06 Palestiniens tués malgré le cessez-le-feu

Air Algérie: Réduction de 30 % au profit de la diaspora Algérienne

Air Algérie: Réduction de 30 % au profit de la diaspora Algérienne

12 blessés lors d’un accident de bus à Médéa

12 blessés lors d’un accident de bus a Médéa

Vice-président américain:” L’Iran n’a pas accepter nos conditions”

Vice-président américain:” L’Iran n’a pas accepter nos conditions”

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus