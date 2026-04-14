Arrivée du Pape Léon XIV à Annaba
Le Pape Léon XIV est arrivé mardi à l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba, au deuxième jour de sa visite officielle en Algérie, à l’invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Le Pape Léon XIV est arrivé mardi à l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba, au deuxième jour de sa visite officielle en Algérie, à l’invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
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