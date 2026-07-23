Aïssa annonce sa retraite internationale

Le défenseur international algérien, Aïssa Mandi (34 ans), a annoncé mercredi, la fin de sa carrière internationale, tournant ainsi la page d’un parcours de plus de douze années sous les couleurs de la sélection nationale de football.

” Il est venu le moment pour moi de vous dire au revoir. Jamais ce 10 novembre 2013, je n’aurais imaginé porter ce maillot autant de fois. Nous avons traversé des moments inoubliables, comme cette deuxième étoile qui marque à jamais l’histoire de notre pays”, a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Mandi avait honoré sa première sélection avec les Verts en novembre 2013, devenant par la suite le joueur le plus capé de la sélection avec 123 apparitions (8 buts), dont la dernière était face à la Suisse (0-2), le 3 juillet pour le compte des 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026.

” C’est dur de tourner la page, mais je pars avec la conscience tranquille, le sentiment du devoir accompli. Nous avons aussi connu des épreuves, mais je n’ai jamais rien lâché. Ce qui me rend le plus fier, c’est qu’en douze ans, je n’ai jamais triché, et ça personne ne pourra me l’enlever”, a-t-il ajouté.

Formé au Stade de Reims, le défenseur central, capable également d’évoluer au poste d’arrière droit, a porté les couleurs du Real Betis (2016-2021), de Villarreal (2021-2024) et de Lille OSC (2024-2026). Il s’est récemment engagé pour deux saisons avec le club espagnol de Levante UD.

” J’espère avoir transmis à la nouvelle génération ce que représente l’équipe nationale d’Algérie, j’aime tellement cette sélection, toute ma carrière a été guidée par elle. J’ai fait beaucoup de sacrifices mais je ne regrette rien. A tous les amoureux du football algérien, merci pour votre soutien, spécialement à ceux qui ne nous ont jamais abandonné dans les moments les plus difficiles. Votre soutien m’a donné une force incroyable, j’espère avoir pu transmettre les valeurs qui m’ont toujours guidé :le respect, le travail et la solidarité. Merci également à tous les présidents, entraîneurs, membres des différents staffs et par dessus tout, à tous mes frères de l’équipe”, a-t-il conclu.

Mandi devient le deuxième joueur à mettre fin à sa carrière avec l’équipe nationale, après le capitaine Riyad Mahrez, qui avait annoncé sa décision à l’issue du match face à la Suisse.

APS