CAN 2027: La CAF confirme l’élargissement du tournoi à 28 équipes

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) passera de 24 à 28 équipes à compter de l’édition 2027, qui se déroulera du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

L’annonce a été faite par le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a présenté cette réforme comme une nouvelle étape dans le développement du football africain.

Selon Patrice Motsepe, l’élargissement de la compétition répond à la volonté de la CAF d’offrir davantage d’opportunités aux sélections nationales du continent et de renforcer la compétitivité du tournoi. Cette évolution intervient après la décision de faire de la CAN une compétition organisée tous les quatre ans, en remplacement du rythme biennal.

Avec ce nouveau format, la phase de groupes sera composée de sept groupes de quatre équipes. La CAF a indiqué que les modalités de qualification et le format des phases à élimination directe seront précisés ultérieurement.

Les éliminatoires de la CAN 2027 se dérouleront au cours de trois fenêtres internationales, du 21 septembre au 6 octobre 2026, du 9 au 17 novembre 2026 et du 22 au 30 mars 2027.

Patrice Motsepe a également annoncé une hausse significative des dotations financières de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026.

La sélection sacrée championne percevra désormais deux millions de dollars, contre un million lors de la précédente édition, tandis que chacune des seize équipes qualifiées recevra au minimum 150 000 dollars. Cette mesure vise, selon la CAF, à soutenir le développement du football féminin sur le continent et à renforcer les moyens des fédérations participantes.

Le président de la CAF a par ailleurs salué les performances réalisées par les sélections africaines lors de la Coupe du monde 2026, estimant qu’elles reflètent les progrès accomplis par le football africain sur la scène internationale.

Au cours de son intervention, Patrice Motsepe a également renouvelé son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, en vue de sa réélection, soulignant leur volonté commune de poursuivre les réformes engagées pour le développement du football mondial.

L’édition 2027 marquera une nouvelle étape dans l’histoire de la compétition. Après le passage de 16 à 24 équipes en 2019, la CAN réunira désormais 28 sélections, une réforme qui devrait permettre à un plus grand nombre de nations africaines de participer à la phase finale tout en renforçant la visibilité du tournoi.

Organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, cette édition constituera également une nouvelle illustration du recours croissant aux candidatures communes pour accueillir les grandes compétitions continentales.