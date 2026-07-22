Trump souhaite nommer Infantino au poste de secrétaire général de l’ONU

Le Président américain Donald Trump souhaite que le président de la FIFA, Gianni Infantino, devienne le prochain secrétaire général de l’ONU, selon le New York Post.

Le NYP cite une source proche de Trump, selon lequel le président estimerait qu’Infantino « est respecté par tout le monde à travers le monde et reconnaît qu’il possède une capacité particulière à rassembler les gens ».

Infantino, âgé de 56 ans, a noué des liens étroits avec Trump lors de la Coupe du monde de cette année. Le président de la FIFA, d’origine suisse, a multiplié les efforts pour s’attirer les faveurs du dirigeant américain, notamment en lui remettant le premier Prix de la paix de la FIFA en décembre, précise l’article.

Le successeur de l’actuel secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, exercera un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2027.

En vertu de l’article 97 de la Charte des Nations unies, le secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Pour obtenir ce poste, Infantino devrait d’abord obtenir le soutien des 15 membres du Conseil de sécurité, au sein duquel chacun des cinq membres permanents peut exercer son droit de veto, avant d’être approuvé par l’Assemblée générale.

Trump a critiqué à plusieurs reprises ce qu’il considère comme l’incapacité de l’ONU à jouer un rôle plus actif dans la résolution des grands conflits mondiaux. L’année dernière, il a mis en place un « Conseil de la paix » dirigé par les États-Unis, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles il créait une alternative à l’ONU alors que son administration cherchait à conclure des accords de paix, notamment entre Israël et le groupe palestinien Hamas. Trump a démenti ces allégations.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Trump a fortement réduit le financement américain de l’ONU et a retiré les États-Unis de plusieurs organisations affiliées à l’ONU, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS).