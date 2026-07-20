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Le Président de la République réserve un accueil officiel au président du Gouvernement du Royaume d’Espagne

Echoroukonline
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Le Président de la République réserve un accueil officiel au président du Gouvernement du Royaume d’Espagne

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réservé, lundi, au siège de la Présidence de la République, un accueil officiel au président du Gouvernement du Royaume d’Espagne, M. Pedro Sanchez, qui effectue une visite de travail et d’amitié en Algérie.

A cette occasion, M. Sanchez a passé en revue un détachement de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs.

Le président de la République et le président du Gouvernement d’Espagne ont pris, par la suite, une photo-souvenir devant les représentants de la presse nationale et internationale.

Auparavant, M. Sanchez s’est recueilli, au Sanctuaire du Martyr, à la mémoire des Martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale.

APS

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