Incendie de l’enfance assistée: Le président Tebboune au chevet des enfants blessés à Zéralda

Lors de la visite qu’il a effectuée à l’hôpital des grands brûlés «Saïd Chibane» de Zéralda, juste après son retour au pays en provenance de la République fédérale d’Allemagne, le président de la République a souligné que tous les moyens sont mis à la disposition des staffs médicaux, pour assurer une prise en charge optimale des blessés dans l’incendie survenu, jeudi à l’aube, à l’établissement de l’Enfance assistée de la commune de Mohammadia.

Il a indiqué que l’hôpital dispose des meilleurs staffs et équipements médicaux, à même d’assurer une prise en charge optimale des blessés, soulignant qu’ils sont “entre de bonnes mains”.

Le président de la République a également insisté sur l’importance de la prise en charge psychologique des rescapés.

Echangeant avec les enfants blessés, le président de la République a tenu à les rassurer, en réaffirmant l’engagement de l’Etat à les prendre en charge jusqu’à leur rétablissement total.