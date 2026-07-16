-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français
Incendie à l'Etablissement de l'enfance assistée de Mohammadia

Le président de la République présente ses condoléances

Echoroukonline
  • 25
  • 0
Le président de la République présente ses condoléances

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances suite au décès d’un nombre d’enfants dans un incendie qui s’est déclaré, jeudi à l’aube, à l’Etablissement de l’enfance assistée de Mohammadia à Alger.

 “C’est avec un cœur résigné à la volonté d’Allah que j’ai appris le décès d’enfants, tandis que d’autres ont été blessés parmi les enfants de l’Algérie, à la suite de l’incendie qui s’est déclaré dans un établissement d’accueil de l’enfance”, lit-on dans les condoléances du président de la République.

 “En cette douloureuse épreuve, survenue au lendemain de la célébration de la Journée nationale de l’enfant, je prie Allah Le Très-Haut d’entourer les défunts de Sa sainte miséricorde, et d’accorder un prompt rétablissement aux blessés. Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. “A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons””, a ajouté le président de la République.

Articles en Relation
Nasri au Qatar pour présenter les condoléances

Nasri au Qatar pour présenter les condoléances

Lutte antiterroriste: Six membres du MAK, dont quatre ressortissants marocains, arrêtés par l’ANP

Lutte antiterroriste: Six membres du MAK, dont quatre ressortissants marocains, arrêtés par l’ANP

Banque d’Algérie: Les modalités d’attribution du droit de change par carte bancaire fixées

Banque d’Algérie: Les modalités d’attribution du droit de change par carte bancaire fixées

Arrêt du trafic de pétroliers au Détroit d’Ormuz

Arrêt du trafic de pétroliers au Détroit d’Ormuz

Oran: 16 blessés dans un incendie suivi d’une explosion dans un immeuble à Oued Tlelat

Oran: 16 blessés dans un incendie suivi d’une explosion dans un immeuble a Oued Tlelat

Le Premier ministre s’enquiert des conditions de prise en charge des blessés

Le Premier ministre s’enquiert des conditions de prise en charge des blessés

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus