Le président de la République présente ses condoléances

“C’est avec un cœur résigné à la volonté d’Allah que j’ai appris le décès d’enfants, tandis que d’autres ont été blessés parmi les enfants de l’Algérie, à la suite de l’incendie qui s’est déclaré dans un établissement d’accueil de l’enfance”, lit-on dans les condoléances du président de la République.

“En cette douloureuse épreuve, survenue au lendemain de la célébration de la Journée nationale de l’enfant, je prie Allah Le Très-Haut d’entourer les défunts de Sa sainte miséricorde, et d’accorder un prompt rétablissement aux blessés. Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah. “A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons””, a ajouté le président de la République.