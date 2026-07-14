Lutte antiterroriste: Six membres du MAK, dont quatre ressortissants marocains, arrêtés par l’ANP

Un groupe criminel composé de six (6) individus du mouvement terroriste “MAK”, dont quatre (4) éléments de nationalité marocaine résidant en Algérie illégalement, qui activaient dans la wilaya de Tizi-Ouzou durant la période des législatives, dans l’objectif de perturber le bon déroulement de ces élections, a été démantelé par les services centraux de la sécurité de l’Armée, indique, lundi, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

“Dans le cadre des efforts continus sur le terrain, visant à garantir la sécurité et la quiétude des citoyens, et grâce à l’exploitation optimale des informations, les services centraux de la sécurité de l’Armée ont démantelé dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en 1ère Région militaire, un groupe criminel composé de six (6) individus du mouvement terroriste +MAK+, dont quatre (4) éléments de nationalité marocaine résidant en Algérie illégalement, qui activaient dans la région durant la période des élections législatives et ce, dans l’objectif de perturber le bon déroulement ce rendez-vous électoral et empêcher les citoyens d’y participer”, précise la

même source.

“Cette opération reflète le haut degré de vigilance dont font preuve les différents services de sécurité et leur aptitude à mettre en échec les plans criminels, notamment à travers l’arrestation de toutes les personnes impliquées dans ces groupes subversifs qui ciblent la sécurité et la stabilité du pays”, conclut le communiqué.

APS