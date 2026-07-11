Pas de négociations Téhéran-Washington sans recul américain, selon une source iranienne

Une source proche de l’équipe iranienne de négociation a déclaré qu’il n’y aurait pas de négociations entre Téhéran et Washington tant que les États-Unis ne reviendraient pas sur leur position actuelle.

Une source proche de l’équipe iranienne de négociation s’est exprimée à ce sujet auprès de l’agence semi-officielle Fars.

La source a indiqué que les négociations entre Téhéran et Washington n’auraient pas lieu tant que les États-Unis ne reviendraient pas sur leur position actuelle.

Cette même source a par ailleurs démenti les informations relayées par les médias israéliens selon lesquelles l’Iran aurait demandé des négociations aux États-Unis, précisant ce qui suit :

« L’indicateur d’un recul des États-Unis serait la mise en place d’un groupe de travail sur le Liban en vue de mettre fin à la guerre, la garantie d’un retrait, la résolution de la question du passage par le détroit d’Ormuz, ainsi que la mise en œuvre des autres points convenus, notamment le retour à la normale des exportations pétrolières iraniennes. »