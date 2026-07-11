-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Pas de négociations Téhéran-Washington sans recul américain, selon une source iranienne

Echoroukonline
  • 18
  • 0
Pas de négociations Téhéran-Washington sans recul américain, selon une source iranienne

Une source proche de l’équipe iranienne de négociation a déclaré qu’il n’y aurait pas de négociations entre Téhéran et Washington tant que les États-Unis ne reviendraient pas sur leur position actuelle.

Une source proche de l’équipe iranienne de négociation s’est exprimée à ce sujet auprès de l’agence semi-officielle Fars.

La source a indiqué que les négociations entre Téhéran et Washington n’auraient pas lieu tant que les États-Unis ne reviendraient pas sur leur position actuelle.

Cette même source a par ailleurs démenti les informations relayées par les médias israéliens selon lesquelles l’Iran aurait demandé des négociations aux États-Unis, précisant ce qui suit :

« L’indicateur d’un recul des États-Unis serait la mise en place d’un groupe de travail sur le Liban en vue de mettre fin à la guerre, la garantie d’un retrait, la résolution de la question du passage par le détroit d’Ormuz, ainsi que la mise en œuvre des autres points convenus, notamment le retour à la normale des exportations pétrolières iraniennes. »

Articles en Relation
Lancement officiel de la plateforme “Apostille” relative à la légalisation des documents destinés à être utilisés à l’étranger

Lancement officiel de la plateforme “Apostille” relative a la légalisation des documents destinés a être utilisés a l’étranger

Vague de chaleur sur plusieurs wilayas jusqu’à dimanche

Vague de chaleur sur plusieurs wilayas jusqu’a dimanche

Arrivée du président de la République à l’Académie militaire de Cherchell pour présider la cérémonie de sortie de promotions

Arrivée du président de la République a l’Académie militaire de Cherchell pour présider la cérémonie de sortie de promotions

Agression du moudjahid Chorfi Maamar et de sa fille décédée: Deux suspects placés en détention provisoire

Agression du moudjahid Chorfi Maamar et de sa fille décédée: Deux suspects placés en détention provisoire

Le Président de la République reçoit des messages de vœux de souverains et de présidents de pays frères et amis

Le Président de la République reçoit des messages de vœux de souverains et de présidents de pays frères et amis

Le FMI salue les avancées de l’Algérie

Le FMI salue les avancées de l’Algérie

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus