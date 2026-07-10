Lancement officiel de la plateforme “Apostille” relative à la légalisation des documents destinés à être utilisés à l’étranger

Le Haut-commissariat à la numérisation (HCN), a annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement officiel de la plateforme électronique “Apostille” relative à l’abrogation de la condition de légalisation des documents publics étrangers, et accessible via le portail électronique des services numériques.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre “de la mise en œuvre des hautes orientations de l’Etat visant à accélérer la transformation numérique et à moderniser le service public”, en “conformité avec le principe de complémentarité institutionnelle entre les différents secteurs”.

Le HCN a assuré la conception et le développement de la plateforme en fonction des besoins du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, qui sera chargé de fournir et de gérer ce service, en collaboration avec les secteurs concernés par la première étape, indique le communiqué.

Cette réalisation illustre “un modèle de coopération institutionnelle entre les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, de la Justice, des Finances, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Education nationale, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, et de la Poste et des Télécommunications, ainsi que les services de la Banque d’Algérie”, ajoute la même source.

Elle vise à “améliorer la qualité des services publics, en facilitant les procédures de légalisation des documents publics destinés à être utilisés à l’étranger, tout en consacrant une administration numérique moderne répondant aux aspirations des citoyens et renforçant l’efficacité des services publics, conformément aux normes internationales”, conclut le communiqué.

APS