Vague de chaleur exceptionnelle ce mercredi sur plusieurs wilayas

Les services météorologiques ont annoncé des températures très élevées et une vague de chaleur exceptionnelle qui touchera les wilayas du nord du pays ce mercredi.

Selon un BMS, une vague de chaleur est attendue ce mercredi, avec des températures pouvant atteindre, voir dépasser les 38 °C dans les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Mostaganem, Relizane, Oran et Aïn Témouchent.

Les services météorologiques ont également mis en garde contre des vents violents accompagnés de tempêtes de sable dans les wilayas d’Illizi, Djanet, Tamanrasset et Aïn Guezzam.

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