-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Vague de chaleur exceptionnelle ce mercredi sur plusieurs wilayas

Echoroukonline
  • 89
  • 0
Vague de chaleur exceptionnelle ce mercredi sur plusieurs wilayas

Les services météorologiques ont annoncé des températures très élevées et une vague de chaleur exceptionnelle qui touchera les wilayas du nord du pays ce mercredi.

Selon un BMS, une vague de chaleur est attendue ce mercredi, avec des températures pouvant atteindre, voir dépasser les 38 °C dans les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Mostaganem, Relizane, Oran et Aïn Témouchent.

Les services météorologiques ont également mis en garde contre des vents violents accompagnés de tempêtes de sable dans les wilayas d’Illizi, Djanet, Tamanrasset et Aïn Guezzam.

Radio Algérie Multimédia

Articles en Relation
Trump: “Le cessez-le-feu avec l’Iran est fini “

Trump: “Le cessez-le-feu avec l’Iran est fini “

Le Président de la République se recueille à la mémoire des martyrs de la Révolution

Le Président de la République se recueille a la mémoire des martyrs de la Révolution

Téhéran: Le cercueil de l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei porté lors de la procession funéraire

Téhéran: Le cercueil de l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei porté lors de la procession funéraire

Importations : Accélération immédiate du traitement des dossiers des opérateurs

Importations : Accélération immédiate du traitement des dossiers des opérateurs

Incendies dans le sud de la France: L’UE annonce l’envoi de quatre avions bombardiers d’eau

Incendies dans le sud de la France: L’UE annonce l’envoi de quatre avions bombardiers d’eau

Mondial 2026 : Menée 2-0, l’Argentine renverse l’Egypte

Mondial 2026 : Menée 2-0, l’Argentine renverse l’Egypte

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus