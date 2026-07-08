Trump: “Le cessez-le-feu avec l’Iran est fini “

Le président américain, Donald Trump, a déclaré mercredi que le mémorandum d’entente conclu avec l’Iran pour mettre fin au conflit était « fini », affirmant ne plus vouloir négocier avec Téhéran.

Il a également annoncé vouloir mettre un terme à toute relation commerciale avec l’Espagne, qu’il a accusée de ne pas remplir ses obligations au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord.

S’exprimant aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, avant l’ouverture du 36e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Alliance à Ankara, Trump a également évoqué ses relations avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le mémorandum avec l’Iran « est terminé »

Interrogé sur l’avenir du mémorandum d’entente conclu avec l’Iran, le président américain a estimé que celui-ci n’avait plus de raison d’être.

« Pour moi, c’est terminé. Je ne veux plus traiter avec eux », a-t-il déclaré.

Trump a affirmé que les dirigeants iraniens étaient « dirigés par des personnes malades » et a estimé que, s’ils disposaient de l’arme nucléaire, « ils l’utiliseraient ». Il les a également qualifiés de « scum » (« ordures »), tout en jugeant que toute nouvelle négociation constituerait « une perte de temps » et en les accusant de mentir.

Il a toutefois indiqué qu’il s’entretiendrait avec les négociateurs américains, ajoutant que si un accord devait finalement être conclu, il le respecterait.

Fin des échanges commerciaux avec l’Espagne

Au cours de la même intervention, Trump a annoncé avoir demandé au secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, de mettre fin « immédiatement » à tous les échanges commerciaux avec l’Espagne.

« Nous ne voulons plus faire de commerce avec l’Espagne. C’est un très mauvais partenaire au sein de l’OTAN. Ils ne participent pas, ils ne paient pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec l’Espagne », a-t-il déclaré.

Le président américain a ajouté avoir ordonné à Bessent de « couper immédiatement tout commerce avec l’Espagne, y compris les visites », affirmant ne plus vouloir entretenir de relations commerciales avec Madrid.

Trump a par ailleurs réaffirmé son mécontentement envers l’OTAN, estimant que l’Alliance n’avait pas apporté un soutien suffisant durant la guerre contre l’Iran.

Le président américain a également évoqué ses relations avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, déclarant qu’il l’appréciait et rappelant l’accueil qui lui avait été réservé en Türkiye.