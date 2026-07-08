Mondial 2026 : Menée 2-0, l’Argentine renverse l’Egypte

L’Argentine s’est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Egypte 3-2, après avoir été menée 2-0, en huitièmes de finale à Atlanta.

Menée 2-0 dans le dernier quart d’heure, l’Argentine a renversé un 8e de finale fou finalement remporté 3-2 contre l’Egypte mardi soir à Atlanta (Géorgie), portée par un immense Lionel Messi, qui a pourtant raté un penalty.

Bien mal en point après deux buts de Yasser Ibrahim (15e) et Mostafa Ziko (62e), les champions du monde argentins sont revenus au score avec un but de Cristiano Romero, servi par Messi (79e), avant que le N.10 argentin n’égalise lui-même d’une demi-volée (83e).

Enzo Fernandez, de la tête après un centre magnifique de Lautaro Martinez, a crucifié l’Egypte (90e+2), et offert à l’Albiceleste son billet pour un quart face à la Suisse ou la Colombie, qui s’affrontent plus tard mardi à Vancouver.

APS