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Vague de chaleur sur plusieurs wilayas jusqu’à dimanche

Echoroukonline
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Vague de chaleur sur plusieurs wilayas jusqu’à dimanche

Une vague de chaleur affectera plusieurs wilayas du pays à partir de vendredi et se poursuivra jusqu’à dimanche, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis jeudi par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS-canicule concerne les wilayas de Médéa, Djelfa, Bouira, Tizi-Ouzou, M’sila, Mila, Constantine, Guelma et Batna (Ouest), où les températures maximales oscilleront entre 44 et 45 degrés, alors que les minimales varieront entre 26 et 32 degrés tout au long de la validité du bulletin qui s’étale de vendredi à dimanche au moins, précise la même source.

Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont également concernées par cette canicule, avec des températures maximales comprises entre 40 et 42 degrés, atteignant localement 43/45 degrés, la validité du BMS en cours s’étalant jusqu’à dimanche au moins.

A Sidi Bel-Abbes, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Chlef, Relizane et Mascara, les températures maximales oscilleront entre 44 et 45 degrés, atteignant localement 46 degrés dimanche, alors que les minimales seront entre 26 et 32 degrés durant la validité du BMS, de samedi à dimanche au moins.

APS

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