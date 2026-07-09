Arrivée du président de la République à l’Académie militaire de Cherchell pour présider la cérémonie de sortie de promotions
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé jeudi à l’Académie militaire “Houari-Boumediene” de Cherchell (Tipasa) pour présider la cérémonie de sortie de promotions de l’année 2025-2026.
Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l’Académie par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha.
Le président de la République a passé en revue des détachements des différentes Forces de l’ANP qui lui ont rendu les honneurs, avant d’écouter l’hymne national.
Le président de la République s’est recueilli, par la suite, à la mémoire du Président défunt Houari Boumediene, dont l’Académie militaire porte le nom et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran.
APS