Accueil historique pour l’équipe égyptienne au terme de son épopée mondiale

Le parcours de l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 a dépassé le cadre d’une simple participation ; il s’est mué en une épopée qui a inspiré des millions d’Égyptiens et a redonné espoir à tout le pays.

Après un parcours historique salué de tous, les Pharaons ont regagné le pays, où un accueil exceptionnel, populaire et officiel, les attendait à l’aéroport d’El Alamein, en hommage à la performance héroïque des joueurs et du staff technique, qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football égyptien.

Jawhar Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Ahmed Diab, président de la Fédération des clubs, étaient en tête du cortège d’accueil.

La délégation avait quitté la ville américaine d’Atlanta jeudi à 23 heures, heure du Caire, à bord d’un vol d’une durée de plus de 12 heures, selon les déclarations d’Ibrahim Hassan, directeur de l’équipe nationale.

À bord, l’équipage a rendu hommage aux joueurs en formant une haie d’honneur à leur montée dans l’avion, sous les applaudissements nourris des membres de la cabine, tandis que les joueurs répondaient avec respect et gratitude.

Les autorités égyptiennes avaient annoncé un accueil officiel et populaire à l’aéroport d’Al-Alamein, suivi d’une cérémonie en l’honneur des joueurs et du staff technique dirigé par Hossam Hassan, en présence du président Abdel Fattah al-Sissi.

Un bus à toit ouvert aux couleurs de l’Égypte, arborant le mot « Egypt » et la devise « 100 millions de mercis », a été prévu pour permettre aux supporters d’acclamer les joueurs lors de leur cortège après leur départ de l’aéroport. « Vous nous avez fait honneur »

Dès l’atterrissage, un important cortège de supporters s’est massé aux abords de l’aéroport d’El Alamein pour saluer le retour des Pharaons et les remercier pour leur parcours digne et engagé dans la compétition.

Les supporters ont brandi des banderoles à l’effigie de plusieurs joueurs ainsi que de l’entraîneur Hossam Hassan, avec la mention « Merci… Vous nous avez fait honneur », pour saluer la performance des Pharaons tout au long de la compétition.