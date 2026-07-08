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Les résultats du baccalauréat dévoilés le 12 juillet à partir de 10h00

Echoroukonline
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Les résultats du baccalauréat dévoilés le 12 juillet à partir de 10h00

Les résultats de l’examen du baccalauréat seront annoncés le dimanche 12 juillet à partir de 10h00, annonce ce mercredi le ministère de l’Éducation nationale précisant que, pour les candidats scolarisés, les résultats seront disponibles par l’intermédiaire des listes des admis affichées dans les établissements scolaires, sur le site de l’Office national des examens et concours (bac.onec.dz), via l’Espace des parents d’élèves (awlyaa.education.dz) ou encore par le biais du service gratuit de SMS (567) proposé par les opérateurs Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

Pour les candidats libres, les résultats pourront être consultés sur le site de l’Office national des examens et concours (bac.onec.dz) ou via le service gratuit de SMS (567) des opérateurs Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

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