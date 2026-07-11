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L’Algérie rouvre son espace aérien national au trafic aérien malien

Echoroukonline
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L’Algérie rouvre son espace aérien national au trafic aérien malien

L’Algérie a décidé, à compter de vendredi, de rouvrir entièrement son espace aérien national à la circulation aérienne malienne, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“L’Algérie a décidé, à compter d’aujourd’hui, vendredi 10 juillet 2026, de rouvrir entièrement son espace aérien national à la circulation aérienne malienne, cette décision inclut tous les vols aériens à destination et en provenance du Mali à travers les différentes destinations internationales”, précise la même source.

APS

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