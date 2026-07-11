Trump menace l’Iran de lancer 1 000 missiles si Téhéran tente de l’assassiner

Le président américain Donald Trump a menacé, vendredi, de lancer des milliers de missiles contre l’Iran si Téhéran tentait de l’assassiner.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré que « 1 000 missiles sont verrouillés, chargés et pointés vers la République islamique d’Iran, avec des milliers d’autres prêts à suivre immédiatement, si le gouvernement iranien met à exécution sa menace, formulée dans de nombreux endroits à travers le monde, d’assassiner, ou de tenter d’assassiner, le président en exercice des États-Unis d’Amérique, en l’occurrence MOI ! »

Il a ajouté que « les ordres ont déjà été donnés » et a affirmé que l’armée américaine était « prête, disposée et capable », pendant une période d’un an, renouvelable si nécessaire, « de décimer complètement et de détruire toutes les régions de l’Iran ».

Plus tôt, Donald Trump avait déclaré que le cessez-le-feu avec l’Iran était « terminé ». Toutefois, Washington a accepté de poursuivre les négociations demandées par Téhéran.

Par ailleurs, selon un article du Wall Street Journal, Israël a récemment partagé avec les États-Unis des renseignements indiquant que l’Iran aurait élaboré un nouveau plan visant à assassiner Donald Trump.

En juin, l’Iran et les États-Unis ont signé, sous médiation pakistanaise, un protocole d’accord destiné à mettre fin à la guerre déclenchée à la fin du mois de février et à parvenir à un accord de paix durable.

Le protocole prévoyait un arrêt immédiat des combats sur tous les fronts, la levée du blocus naval américain contre l’Iran ainsi que la réouverture du détroit d’Ormuz.

Cependant, les deux parties ont échangé des attaques cette semaine au sujet du passage du trafic commercial dans le détroit. Les États-Unis ont frappé des cibles en Iran, qui a riposté en visant des intérêts américains dans plusieurs pays de la région.