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Tipaza et Kansas City bientôt jumelées sur décision du président Tebboune

Echoroukonline
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Tipaza et Kansas City bientôt jumelées sur décision du président Tebboune

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, ainsi que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et le ministre des Sports, M. Walid Sadi, de préparer la signature d’un accord de jumelage entre les villes de Tipaza et de Kansas City (Etats-Unis), en reconnaissance de l’accueil chaleureux réservé à la délégation officielle et aux supporters algériens lors de la Coupe du monde 2026.

Le président de la République “a chargé le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, ainsi que les ministres de l’Intérieur et des Sports, de préparer la signature d’un accord de jumelage entre les villes de Tipaza et de Kansas City (Etats-Unis), en reconnaissance de l’accueil chaleureux réservé à la délégation officielle et aux supporters algériens lors de la Coupe du monde 2026, et en considération de l’importance des relations algéro-américaines”, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

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