Le Président de la République ordonne le retour à Bamako de l’ambassadeur algérien auprès du Mali

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le retour, à Bamako, de M. Kamal Retieb, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali, à compter de ce vendredi 10 juillet 2026, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’Ambassadeur Retieb avait été rappelé pour consultations le 07 avril 2025.

“La décision de Monsieur le Président de la République traduit sa volonté constante et résolue de rétablir les relations algéro-maliennes dans leur trajectoire historique naturelle, fondée sur le respect mutuel ainsi que sur des liens de fraternité et de coopération au service des intérêts des deux peuples et pays frères, de l’ensemble des pays de la région sahélo-saharienne, et plus largement, de tout le continent africain”, a conclu le communiqué.

APS