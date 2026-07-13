Allocation touristique: Le versement se fera désormais par carte bancaire

“Concernant l’exposé sur l’allocation touristique, et compte tenu des dépassements graves ayant entraîné une hémorragie de devises sans que les personnes concernées ne bénéficient de l’allocation touristique, il a été décidé, à titre provisoire, que cette allocation sera versée par le biais de la carte bancaire, et non plus en espèces, afin de mettre un terme aux dépassements constatés”, lit-on dans le communiqué.