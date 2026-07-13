Allocation touristique: Le versement se fera désormais par carte bancaire
Le Conseil des ministres a décidé, lors de sa réunion tenue dimanche, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, que l’allocation touristique sera versée, à titre provisoire, par le biais de la carte bancaire, et non plus en espèces, afin de mettre un terme aux dépassements constatés, indique un communiqué du Conseil des ministres.
“Concernant l’exposé sur l’allocation touristique, et compte tenu des dépassements graves ayant entraîné une hémorragie de devises sans que les personnes concernées ne bénéficient de l’allocation touristique, il a été décidé, à titre provisoire, que cette allocation sera versée par le biais de la carte bancaire, et non plus en espèces, afin de mettre un terme aux dépassements constatés”, lit-on dans le communiqué.