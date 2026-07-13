Pastèques commercialisées: Zéro risque dans vos assiettes

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a annoncé, samedi dans un communiqué, avoir effectué des analyses de laboratoire sur des échantillons de pastèques pour s’assurer de leur salubrité, lesquelles ont démontré l’absence de tout risque sur la santé des consommateurs.

“Suite aux informations relayées sur certaines plateformes de réseaux sociaux concernant la salubrité de la pastèque, et dans le cadre de ses missions visant à protéger la santé du consommateur et à garantir la sécurité sanitaire des aliments, le ministère a chargé les laboratoires du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), relevant de sa compétence, d’effectuer les analyses de laboratoire nécessaires sur plusieurs échantillons de pastèques prélevés dans différents bassins de production ainsi que dans les marchés de gros des fruits et légumes de la société Magro, à travers plusieurs wilayas du pays”, précise le ministère.

Ces analyses, réalisées une semaine durant, à l’aide de techniques de référence précises et conformément aux normes et réglementations en vigueur, ont démontré “l’absence totale de toute bactérie pathogène ou nocive, confirmant ainsi l’innocuité microbiologique des échantillons soumis à l’analyse”, ajoute la même source.

Les résultats révèlent également que “le taux de nitrates enregistré dans l’ensemble des échantillons est très faible, se situant dans les normes naturelles et sûrs, loin de toute concentration pouvant constituer un danger pour la santé du consommateur ou provoquer des effets sanitaires”, ajoute la même source.

Partant, le ministère affirme que “ces résultats scientifiques réfutent de manière catégorique les allégations et les informations erronées relayées à travers certaines plateformes des réseaux sociaux concernant la présence de taux élevés de nitrates dans la pastèque, des allégations qui ne reposent sur aucun fondement scientifique ou référentiel”.

A ce titre, le ministère a réitéré son appel à “puiser les informations auprès des sources officielles et à ne pas se laisser entraîner par des rumeurs ou des informations non vérifiées”, soulignant que ses services poursuivent, de manière périodique, les opérations de contrôle et d’analyse à travers l’ensemble du territoire national, en vue de garantir la salubrité des produits proposés à la consommation et de protéger le consommateur.

Le ministère a, par ailleurs, affirmé qu’il “se réserve le droit d’engager les poursuites judiciaires nécessaires à l’encontre de quiconque propage des informations fausses ou trompeuses de nature à porter atteinte au produit national et à nuire aux intérêts des agriculteurs et à l’économie nationale”, conclut le communiqué.

APS